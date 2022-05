Op de ligfiets tijdens de nierdialyse in het JBZ

Thea Vermeulen duwt de trappers van haar fiets nog maar eens stevig van zich af. Op weg naar de gemiddeld 45 kilometer die ze bij elkaar fietst, elke dag dat ze noodgedwongen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis verblijft. De afstand van haar huis in Vlijmen tot het ziekenhuis is maar enkele kilometers. De extra meters maakt de 64-jarige Vlijmense nierpatiënt drie keer in de week tijdens het dialyseren. Elke keer bijna drie uur achter elkaar aan een speciale machine. Die haalt afvalstoffen uit haar bloed, iets wat haar eigen nieren niet meer optimaal kunnen. Dat moet ze al een jaar of twee.