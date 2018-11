Op deze school is niemand de baas (en het is tenenkrommend)

Den Bosch tikt accommoda­tie Flik-Flak af

13 november DEN BOSCH - Het was al onontkoombaar en de politieke discussie was het afgelopen jaar al meerdere keren gevoerd, dus was er dinsdagmiddag in de Bossche gemeenteraad geen enkele twijfel: de gemeente neemt de hal De Plek (van hoofdgebruiker turnclub Flik-Flak) in de Maaspoort over. De gemeenteraad maakte er weinig woorden aan vuil, duidelijk was dat de toekomst van de hal gevaar liep als er niet ingegrepen zou worden.