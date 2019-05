Op een bankje zitten had iets verdachts

Ooit was zelfs de schijn van nietsnuttigheid een schande. Overdag op een bankje zitten - zeker in het Prins Hendrikpark of de Casinotuin - had iets verdachts. Was de luiwammes werkeloos? Aan de drank? Een kinderlokker? Een nazaat van Oblomov kon het in ieder geval niet zijn - zelfs de geslachtsdaad vond de Russische slaapmuts te vermoeiend. Alleen ouden van dagen mochten urenlang gelegitimeerd op een bankje lummelen.



Maar die tijd is voorbij. In de vrijetijdseconomie ploft elke Nederlander zonder gêne neer. Ook de vermoeide Bosschenaar doet dat, wat vaak klinkt alsof een luchtbed plotsklaps leegloopt. Toch is er iets curieus. Enerzijds heeft zich een zitcultuur ontwikkeld. Anderzijds lijkt het aantal bankjes in de openbare ruimte de laatste dertig jaar af te nemen. Of is dat schijn? Tijd voor onderzoek.