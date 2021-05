Op Mariasafari: ‘Kleine stapjes houden het geloof ook in beweging’

Fotograaf Vughtse deportatie­fo­to's lijkt bekend; hoe soldaat Josef Freialden­ho­ven iconische foto's maakte

26 mei VUGHT/LOOSDRECHT - Josef Freialdenhoven is hoogstwaarschijnlijk de soldaat die in mei 1943 de drie foto’s heeft gemaakt van mensen die op station Vught op het punt staan om met de trein naar Westerbork te gaan. Nationaal Monument Kamp Vught laat onderzoeken of er een match is tussen de foto's en een album dat een verzamelaar uit Loosdrecht heeft gekocht op eBay.