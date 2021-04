Op pad in de stad met (ex)daklozen in een app

Bernard Lovrinovc was 16 toen hij door zijn moeder op straat werd gezet. In 1995 kwam bij in Nederland en via veel omzwervingen uiteindelijk in 2001 Den Bosch terecht. Hij leefde hier jaren op straat, in garages en onder bruggen. En vertelt daar sinds twee jaar als gids over in de wandeling De Verscholen Stad. ,,Ik heb inmiddels wel een huisje", zegt Bernard. Hij noemt zichzelf ‘een gids van nu’. ,,Ik vertel hoe het leven op straat de afgelopen jaren was. Voor een paar anderen is dat straatleven al veel langer geleden.”

Corona belemmert fysiek wandelen

Lovrinovc staat samen met Marcel Wijnen van stichting Loods in de Kerkstraat om deze vrijdag de app te promoten die is gemaakt van De Verscholen Stad. Want door corona zijn fysieke stadswandelingen al meer dan een jaar niet mogelijk. Daarom heeft de stichting besloten de wandelingen via een app door te laten gaan. Niet meer letterlijk aan de hand van ex-daklozen. Maar een deel van hun verhalen is wel te horen op de app. ,,Het was een idee van mijn collega Annet Swart. Die kende geluidskunstenaar Marieke van de Ven die betrokken is bij de opzet. De app is ontwikkeld door Soundtreks uit Den Bosch.”

Vrijwillige donatie

,,Sinds juli 2012 is de wandeling te maken, Gemiddeld boekten er zo'n 50 groepen per jaar", zegt Wijnen. Elke deelnemer betaalde 12,50 euro. Daarvan was een deel voor de gids, en voor ons was het verder kostendekkend.” Het gebruik van de app (via GoogleAppstore) is gratis. ,,Het was te ingewikkeld en te duur om daar nu een betaalservice in te bouwen", zegt Wijnen. ,,We wijzen de mensen wel op de mogelijkheid om een donatie te doen, maar dat is geheel vrijwillig.”

Volledig scherm © Paul Roovers/BD Zodra het weer kan, gaat Bernard Lovrinovc weer zelf met de mensen de straat op. ,,Zijn fysieke wandeling duurt anderhalf uur. En voert onder meer langs de Arena waar hij vier jaar lang in de parkeergarage sliep. ,,Het is belangrijk om dit verhaal te vertellen. Mensen zijn ook altijd super geïnteresseerd.”