Op Pakhuis 18 in Empel kan Sinterklaas altijd rekenen

EMPEL - Toen Ad en Hellen Sterkens vier jaar geleden het dijkhuis aan de Empelsedijk 18 in Empel kochten en er gingen wonen, bleken de de vorige eigenaren hun huis in de weken voor 5 december al jaren om te toveren tot pakhuis van Sinterklaas.

Dat was niet voor niets op die plek. Want de Maas stroomt er vlakbij en daar kwam de goedheiligman elk jaar in zijn boot aan, om vervolgens over het pad naast de buren de dijk te bereiken. ,,Ik kwam er toevallig achter toen ik op internet het adres zocht en foto's tegenkwam", zegt Hellen. ,,Wij vonden dat zo leuk dat we die traditie sindsdien enthousiast voortzetten. Een paar weken voor Sinterklaas zorgen we dat het huis vol hangt met pakjes. Dit jaar hebben we twee stellages tegen het huis volgehangen. Ook hangen er pakjes in de vlaggenmasten.”

Omdat corona ook alle intochten van Sinterklaas in de war schopt, komt er dit jaar geen goedheiligman over de dijk, welkom geheten door Exempel. Maar dat wil niet zeggen dat sinterklaas geen pakjeshuis nodig heeft, redeneren Ad en Hellen.

Al in oktober vol

,,Dit jaar hebben we het zelfs twee keer helemaal volgehangen. Voor de sinterklaasfilm die het Bossche comité heeft gemaakt, wilden ze ook graag ons pakjeshuis filmen. Dus in oktober hing alles er al. We hebben het wel weer snel weggehaald want dat was wel erg vroeg. Drie kinderen hebben het toen gezien, maar die stellen gelukkig geen kritische vragen.”

Brieven en wortels

Het wordt elk jaar wel mooier gevonden, maakt Hellen op uit de reacties van mensen. En dat doet haar goed. ,,We krijgen ook regelmatig brieven van kinderen in de bus, en wortels. De brieven zijn hartverwarmend en soms ook wel schrijnend. We hebben in het verleden bij een van de briefschrijfsters een klein pakje in de bus gedaan. Onze eigen kleinkinderen vinden het ook geweldig. We hebben een kelder onder het huis en het is nu aan de buitenkant zo versierd dat het lijkt alsof ook de hele kelder vol ligt.”

Veel werk? ,,Best wel. Je moet al ver van tevoren dozen verzamelen, in kadopapier doen en dan omwikkelen met plastic en plakband. Dit jaar hadden we sommige pakjes aan elkaar gekit. maar dat hield niet bij al die regen en wind van de afgelopen dagen; hebben we er toch weer touw om moeten doen.”