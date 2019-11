Op Sancta Maria Mavo zakken veel meer leerlingen, onderwijsinspectie beoordeelt school met onvoldoende

Zo'n viespeuk was de middeleeuw­se Bossche­naar niet

13 november DEN BOSCH - Plasten en poepten Bosschenaren nog op straat of al netjes in een pot of op een closet? En wat schafte de pot? Bosschenaren waren in de middeleeuwen dol op eenpansmaaltijden. Hoe we dat weten? Lees het nieuwe boek ‘s-Hertogenbosch, stad op de schop’ over veertig jaar archeologische opgravingen in de stad.