Op straat elkaar ‘coronaproof’ passeren: Het lijkt de goede kant op te gaan en nu de fietsers nog

Een saxofoonspeler blaast deze zaterdagmiddag een kerstliedje op de hoek van Markt en de Hinthamerstraat. Vreemd geluid in de lente. Maar er is wel meer vreemd. Grote gele pijlen op straat. En in het midden gele strepen. Tim Tan (16) en Kimmy van den Boer (25) staan erbij; gehuld in een blauwe bodywarmer waarop is te lezen: ‘Samen zijn wij Den Bosch’. Ze vragen voetgangers om een veilige looprichting te volgen en elkaar ‘coronaproof’ te passeren. ,,Ik doe graag iets voor de stad. En als het hier goed gaat. Kan de horeca veilig open’’, zegt Kimmy die even verderop werkzaam is in restaurant Noemme dat net als andere horecabedrijven voorlopig gesloten is.