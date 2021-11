Op vingers getikte wijkagent doet boekje open over toenemende werkdruk én neemt ontslag

Autodief die Bossche­naar Peter Stolzen­bach (50) doodreed was net ontslagen uit psychiatri­sche kliniek

DEN BOSCH - De man uit Geldrop die in augustus in Den Bosch een dodelijk ongeval veroorzaakte met een gestolen auto, was drie dagen daarvoor ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis in Eindhoven. Bosschenaar Peter Stolzenbach kwam bij de aanrijding om het leven.

13:08