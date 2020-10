Op virtuele ruimtereis met astronaut André Kuipers: ‘In handstand plak peperkoek eten is lastig’

VUGHT - ,,Ik fietste vanmorgen langs onze school en dacht: wow die ‘SpaceBuzz’ is wel heel groot!” Frederique (10) is onder de indruk van de 15 meter lange ‘SpaceBuzz’; een raket op wielen die vrijdag in Vught stond. Met het project wil onder andere astronaut André Kuipers via stichting SpaceBuzz kinderen in de wereld meer bekend maken met onze (kwetsbare) ‘blauwe’ planeet in een onmetelijk en donker heelal.