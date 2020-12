Op weg naar sappige Helvoirtse weilanden: bèèè, mèèè

Een route met kerststal­le­tjes, nu ook in De Herven

25 december DEN BOSCH - In navolging van de Kerststallenroute, die voor de tiende keer in de binnenstad de aandacht trekt, heeft de wijk De Herven er nu ook één. De meeste kerststalletjes staan fier te pronken achter het raam of bevinden zich ergens in de tuin.