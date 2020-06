Op zoek naar Empelse restjes van de late Middeleeuwen

Empel staat als nederzetting al eeuwenlang op de kaart. Er worden natuurlijk niet altijd restanten van een Romeinse tempel gevonden, net als in 1990, maar wroeten in Empelse grond blijft altijd de moeite waard.

EMPEL - Sjaak Mooren kan zo enthousiast vertellen over de historische betekenis van wat op het oog niet meer lijkt dan een paar meter droog zand, dat je voor je het weet ronddwaalt in de Middeleeuwen. Op deze zomerse maandagmiddag neemt de archeoloog even de tijd om uit te leggen waarom hij en collega's van Bureau voor Archeologie en Bouwhistorie BAAC hun bivak hebben opgeslagen langs de Maasdijk in Oud-Empel.

Ter hoogte van huisnummer 14 is de schop vaker de grond in geweest. En zijn ook al verschillende aanwijzingen gevonden van vroege bewoning, tot 1100, 1200. Maar wie meer wil weten van die hele vroege Middeleeuwen, moet dieper graven. En dat mag in de buurt van een dijk zoals daar langs de Maas alleen maar met uitdrukkelijke toestemming van waterschap A en Maas. Nu die er is gekomen, kan de schop weer een paar meter dieper de grond in. Of liever de 'tanden’ van de graafmachine, want dat gaat sneller. De onderzoekers hebben maar een weekje.

Verkleurde plekken

Zo vanop de Empelsedijk oogt het perceel als een gewone bouwput. Opvallend zijn de gele bordjes die op tientallen plekken op de bodem liggen. Ze liggen bij verkleurde plekken. ,,Als de grond is afgegraven en opdroogt, zie je de kleurverschillen ontstaan. De donker plekken duiden erop dat er in de loop de honderden jaren iets met de grond is gebeurd”, zegt Mooren. ,,Vaak hebben er palen gestaan waarop de huizen stonden. Of gaat het om gaten waarin (huis)vuil is gestort.”

Nederzetting met tientallen boerderijen

Stadsarcheoloog Ronald van Genabeek heeft eerder op de dag al toegelicht waarom de gemeente zo kien is om in en rond Oud-Empel archeologisch onderzoek te doen. ,,We weten dat hier een relatief grote nederzetting is geweest met enkele tientallen boerderijen. Waar al die boerderijen stonden, en hoeveel precies en hoe lang, dat proberen we met dit onderzoek verder in kaart te brengen. Het stuk dat we nu onderzoeken is intensief bewoond. Dat wisten we al uit proefsleuven die we vorig jaar hebben gegraven. ”

Maquette van de tempel van Empel zoals te zien in het Noordbrabants Museum.

Tempel van Empel

Er is nog een andere zaak waarop dit onderzoek meer licht kan laten schijnen. Aan de andere kant van de A2 zijn dertig jaar geleden restanten van Romeinse bewoning gevonden, waaronder een tempel. Hemelsbreed nog geen kilometer. Toch is tot nu toe bij opgravingen in Oud-Empel nog nooit een serieuze nalatenschap van de Romeinen gevonden. Van Genabeek: ,,Terwijl dit gebied zich uitstekend leende om te bewonen. Het was een droog gebied, een grote, natuurlijke oeverwal afgezet door de rivier. "

Een enkel scherf

Niets is ook niet helemaal waar, zegt Mooren. Een enkele Romeinse scherf is al eens opgedoken. Maar ook zonder Romeinen, Oud-Empel heeft heel veel bewoners gehad. ,,Als je ziet hoeveel hier is gebouwd, enorm. Vertrok er iemand, dan was er zo weer een ander die er ging wonen. Soms op de oude palen. Soms op opgehoogde grond. Omdat er zoveel is gebouwd, is het ook best onoverzichtelijk omdat je zoveel restanten vindt.”

Geschiedenis herhaalt zich