Op zoek naar mens van vijftig centimeter

Bossche Gwen is één van de gezichten van een zenuwslo­pen­de ziekte

DEN BOSCH - Gwenhwyfar Spil (27) uit Den Bosch is op dit moment misschien wel een van de meest geziene Bosschenaren van het land. Zij is te zien in online video’s, advertenties en billboards. Ze is een van de vijf gezichten in de voorlichtingscampagne van het Nationaal MS Fonds ‘Face it. MS is zenuwslopend’.

3 juni