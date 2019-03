Opbrengst kunstexpositie deels ten bate van opknapbeurt antikraakpand Kruisbroedershof

DEN BOSCH - De voormalige pastorie van de Sint-Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof, een in november 2017 gekraakt pand dat momenteel de antikraak-status geniet, is toe aan een flinke opknapbeurt. Om de nodige financiële middelen te vergaren, vindt er dit weekend op de bewuste locatie een expositie van twee kunstenaars plaats. Een kwart van de verkoop van de schilderijen komt ten goede aan de beoogde opknapbeurt.

De riante gemeenschappelijke woonkamer, die ‘gezegend’ is met een fabelachtig uitzicht op Het Bossche Broek, wekt volop nieuwsgierigheid. Een terrarium, waarin vier salamanders en één pad huizen, vormt ontegenzeglijk een eyecatcher. “Er zaten er twee in, maar eentje is er ontsnapt”, vertelt toekomstig bewoner Quint Jace Wiegerink, de designer van de glazen kast.”

Veertig schilderijen

Een Elsenberg-piano, een erfstuk van bewoner Tim Konings, trekt evenzeer de aandacht. Op de piano een opvallende buste van Marilyn Monroe in retrostijl. Toeval of niet, maar schuin daarboven hangt een kleurrijk portret van het Amerikaanse icoon uit de jaren vijftig. De uit Georgië afkomstige kunstenaar Greg Megerdich heeft het geschilderd. Samen met zijn Schijndelse collega Debbie Vervoort exposeert hij nu -verspreid over het gehele pand- met ruim veertig (veelal olieverf)schilderijen.

Volledig scherm De exposanten Greg Megerdich en Debbie Vervoort © Chris Korsten

Wensenlijstje

“Ik ken Debbie goed, en vanuit ons contact ontstond het idee om dit initiatief te lanceren”, verduidelijkt Lennart Vonk, een van de ‘pastoriekrakers van het eerste uur’. “Afhankelijk van de opbrengsten zijn we van plan uiteenlopende dringende en minder dringende zaken bij de horens te nemen. Het wensenlijstje? Het verhelpen van lekkages, het plegen van onderhoud aan de dakgoot, het dichten van gaten in de kozijnen, het opleuken van de achtertuin, om enkele dingen te noemen. En ja, hier en daar zou het wenselijk zijn een likje verf aan te brengen, want het oog wil óók wat”, aldus Vonk die overigens binnen afzienbare termijn het antikraakpand zal verruilen voor een woning op de transformatielocatie Minitopia-2.

Volledig scherm Plaatsing van een negental glas-in-lood-raampjes staat ook op het verlanglijstje, al is dit voor de bewoners geen prioriteit © Chris Korsten

“Tijd om iets terug te doen”

“Van de voortuin willen we een moestuin maken, wat naar verwachting tevens een positieve invloed zal hebben op het woongenot van de buurtbewoners”, vult Sjoerd Pieters aan. “Met de meesten van hen onderhouden we warme contacten, iets wat we graag verder willen uitbouwen. De buurtbewoners hebben al op verschillende manieren iets voor ons betekend; tijd om iets terug te doen!”

Een andere bewoner luistert naar de naam Guensly Hendriks, een enthousiaste jongeman met Haïtiaanse roots. “Ik woon hier sinds afgelopen zomer. Mede vanwege de saamhorigheid en onderlinge chemie heb ik het reuze naar m’n zin. Hoelang we op deze plek nog mogen blijven, is koffiedik kijken. Ik hoop minstens twee jaar, aangezien ik die tijd nog nodig heb om mijn studie aan de HAS af te ronden”, lacht Hendriks.