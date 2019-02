Opdracht Openbaar Ministerie: aanvullend onderzoek dodelijk ongeluk Helvoirtseweg in Vught

Headhun­terz en Lil Kleine op podium bij Kingsland Den Bosch

12:24 DEN BOSCH - De line-up van de vierde editie van Kingsland Festival is bekend gemaakt. Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, Headhunterz, Lil Kleine en Broederliefde staan onder meer op het podium van het Bossche festival, dat ook in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Twente wordt gehouden.