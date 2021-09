Open dagen in Hurwenen en Schijndel: Wijn maken is een kwestie van logisch, kritisch en vrij denken

Kwèkfes­tijn kan met gerust hart in een tent, maar onduide­lijk­heid rond de elfde van de elfde op de Parade

16 september DEN BOSCH - Het Oeteldonks Kwèkfestijn kan dit jaar zonder problemen in een tent op de Parade in Den Bosch gehouden worden. Diezelfde Parade moet een weekje eerder ook het decor zijn voor de opening van het carnavalsseizoen. Als het goed is.