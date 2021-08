Open Monumentendagen gaan door, maar ze zijn wel anders dan anders ‘aanmelden is noodzakelijk’

DEN BOSCH/VUGHT/SINT-MICHIELSGESTEL - De Open Monumentendagen in Den Bosch, Vught en Sint-Michielsgestel gaan volgende maand door, maar dat gebeurt wel in aangepaste vorm. Bovendien is het vanwege corona noodzakelijk om je vanaf 30 augustus voor de speciale thematische wandel- en fietsroutes aan te melden.

Het Comité Open Monumentendag in de drie gemeenten wil de toestroom van bezoekers vanwege de coronamaatregelen in goede banen leiden. Daarom worden er wandelingen en fietstochten in wijk, dorp of stad gehouden om zo de monumentale panden met elkaar te verbinden. Alleen monumenten waarbij de 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd, openen op 11 of 12 september de deuren. Voor de themaroutes worden na aanmelding gratis routekaarten verstrekt.

Bijzondere wijken

Op zaterdag 11 september staan er wandelingen in bijzondere wijken in en om de binnenstad van Den Bosch op het programma. Denk daarbij aan De Muntel of het industrieel erfgoed in de Bossche Spoorzone.

Een dag later zijn wandelaars en fietsers met een aanmelding en routekaart welkom bij en in monumenten in Rosmalen, Engelen, Nuland en Vinkel en de gemeenten Vught en Sint-Michielsgestel.

Volledig scherm Het Jheronimus Bosch Art Center in de voormalige Jacobskerk in Den Bosch is vanaf 11 september virtueel te bezoeken. © Marc Bolsius

Virtuele bezoeken

Net zoals vorig jaar zijn er ook weer virtuele bezoeken aan monumenten mogelijk. Er komen extra panden online zoals het Jheronimus Bosch Art Center, De Drie Halve Manen en Sint Cathrien in Den Bosch. Er zijn vanaf de start van de Open Monumentendagen zeventien monumenten achter de computer, de laptop of op het mobieltje te bezoeken.

Vanaf 30 augustus

Reserveren voor de speciale wandel- en fietsroutes kan vanaf 30 augustus. Meer informatie op www.bezoekmonumentendag.nl