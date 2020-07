Openluchtconcert Sven Ratzke enJanne Schra in tijdelijk theater bij Citadel

COLUMN Zwembad en partytent op straat? Dat mag zomaar niet; melden bij snelloket

17 juli Sinds een paar weken vallen de Bossche terrassen in de stad heel wat groter uit. Maar de Bossche Zomer moet nog op gang komen. Meer zon zou helpen. Dan zie je op sommige straten zwembadjes staan. Maar pas op: ,,Het plaatsen van objecten, zoals zwembadjes, is in de openbare ruimte is verboden’’, schreven burgemeester en wethouders onlangs in een gortdroog voorstel van maar liefst vijf kantjes.