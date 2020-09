Openluchtrestaurant Strandje Beton opent de deuren in Den Bosch: ‘Het mooiste strand zonder zand’

Helvoirts fietspad is de droom van ANWB-baas

27 augustus HELVOIRT - De oudste zandweg van Den Bosch naar Antwerpen, waar mogelijk Napoleon zijn leger overheen stuurde, is op grondgebied van Helvoirt over 2.800 meter in een jaloersmakend mooi fietspad langs prachtige natuur veranderd. Van smal en eng fietspad naar een 3,5 meter breed fietspad. Met een kort fietstochtje is het fietspad officieel in gebruik genomen.