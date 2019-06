Opera op de Parade neemt warmtemaatregelen: Plein is pas vanaf 18.00 uur toegankelijk

Negende editie Jeroen Bosch Rally onder toeziend oog van burgemees­ter Mikkers van start

19:45 De negende editie van de Jeroen Bosch Rally, waarvan de opbrengst ditmaal is bestemd voor twee goede doelen, is los. In totaal gingen 94 oldtimers, in alle gevallen voorzien van een chauffeur met navigator, vrijdagochtend op de Parade van start. Maar niet voordat plebaan Vincent Blom de veelal ‘exceptionele’ vehikels met wijwater besprenkeld had. Burgemeester Jack Mikkers hielp een handje mee door als vlagger te fungeren.