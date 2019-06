Opera op de Parade; wat kunnen sommige volwassenen zich kinderachtig gedragen

Freek van Genugten (37) volgt provincie­be­stuur­der Marianne van der Sloot op als CDA-fractie­voor­zit­ter in Den Bosch

26 juni DEN BOSCH - De CDA-fractie in de Bossche gemeenteraad heeft een opvallende keuze gemaakt. De 37-jarige en politiek onervaren Freek van Genugten is gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Hij is de opvolger van Marianne van der Sloot, die als gedeputeerde van de provincie aan de slag gegaan is.