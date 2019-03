Operatie 101-jarige Bosschenaar héél goed gegaan

Ambities voor Den Bosch? ‘We verdienen als Cultuur­stad van het Zuiden echt een beter verhaal’

8:13 Wo 27 ma. In een debat over ambities voor de stad, gaat het vooral over de rafelrandjes. Maar omarm vooral ook de rafelige netwerken daarachter, was één van de boodschappen. ,,Als de overheid geen duidelijke keuze maakt, verdwijnt een rafelrand .”