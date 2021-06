Opgegraven ‘oorlogsanker’ krijgt plekje in Geniemuseum Vught

Nieuwbouw Rodenborch schiet uit de grond

13:45 Er moet nog veel gebeuren voordat de nieuwe middelbare school in juli 2022 in de Groote Wielen in Rosmalen kan worden opgeleverd. Maar wie dezer dagen rond het grote bouwterrein achter de Gamma wandelt, kan al goed zien hoe groot de nieuwe school eigenlijk wordt. Het gaat hard met die systeembouw. De bouwers van Burgland Bouw en onderaannemers zijn inmiddels in een van de gebouwen al op de eerste verdieping beland. In de OMO-school komen het oude Jeroen Bosch College en de Rodenborch College samen.