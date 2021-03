Opgepakt voor vernielingen in politiebureau en twee autoruiten: ‘Hij hakte er vanuit het niets op in’

Vrijwilli­ger Joop ziet hoe eenzaam­heid keihard toeslaat nu zijn wijkcen­trum dicht is: ‘De ouderen missen dat verzetje’

12 maart DEN BOSCH/BOMMELERWAARD - De Vlethof in de Maaspoort ademt ondanks de lange lockdown geen muffe sfeer uit. ,,We hebben de keuken, ontmoetingsruimte, verlichting en de toiletten tijdens corona een flinke opknapbeurt gegeven”, aldus Joop Timmermans. ,,Ik kom hier, ondanks dat het ontmoetingscentrum De Vlethof vanwege het virus bij elkaar opgeteld zo’n acht maanden dicht is, toch nog één keer in de week. Dan ga ik stofzuigen, dweilen en maak ik de toiletten schoon. Er mag helaas niemand binnen, maar ik wil het hier lekker fris houden.”