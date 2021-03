Opgepakte Bossche schroothandelaar mag (voorlopig) naar huis: ‘Niets te maken met miljoenenfraude’

Aardbeien van Jan & Brigitte gaan naar Den Bosch toe

24 maart UDEN/DEN BOSCH - In Uden staan de auto's alweer in de file voor de drive in van ‘Aardbeien van Jan & Brigitte’. Begin april is Den Bosch aan de beurt als het Udense ondernemerspaar in de Vughterstraat een walk in opent met allerlei lekkers rond hun aardbeien. ,,Geen idee wat we daar kunnen verwachten", zegt Jan van den Elzen.