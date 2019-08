Ophalen van boormachine loopt uit de hand: Bosschenaar voor de rechter

Burgemees­ter­slek Den Bosch na ruim twee jaar voor rechter

6:00 DEN BOSCH - Na ruim twee jaar onderzoek staan ex-wethouder Jos van Son en gemeenteraadslid Sjef van Creij uiteindelijk op 21 oktober terecht voor schending van de geheimhoudingsplicht rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch in 2017. De Rosmalenaren zijn blij dat ’het eindelijk zo ver is’. ,,Het Openbaar Ministerie zoekt iets achter de komma. Maar er is niks te vinden’’, zegt Van Creij.