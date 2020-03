Ophef in Vught over samenscholende jongeren: ‘Onverantwoordelijk gedrag’, aldus de burgemeester

Coronajour­naal Dtv Den Bosch brengt Verbruggen terug op tv: ‘Ik voel de adrenaline weer’

19:15 DEN BOSCH - Tandenknarsend zag mediaman Theo Verbruggen (62) hoe de afgelopen weken media aandacht besteedden aan hoe het coronavirus met name in Brabant om zich heen greep. Net nu de Bosschenaar niet meer voor het NOS Journaal werkt. Met het programma ‘Kijk op corona’ van de lokale omroep Dtv Den Bosch keert hij nu terug op de televisieschermen in de gemeente.