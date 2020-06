Ophef in zorgcentrum: bewoners moeten huisvuil sjouwen, brandweer verbiedt containers

Ineens waren de afvalcontainers op hun etages verdwenen. En moesten bewoners van de aanleunwoningen op de 3e, 4e en 5e verdieping van zorgcentrum De Taling in Den Bosch met hun huisvuil naar de container in de centrale hal. ,,Maar dat kan niet iedereen", zegt bewoner Kees van Gulik en hij startte een handtekeningenactie. ,,De mensen zijn hier allemaal boven de 80 en velen hebben een rollator of rolstoel.”

,,Tot voor kort was het mooi geregeld", zegt Van Gulik die zelf al 86 jaar is en sinds twee jaar in de Taling een aanleunwoning heeft. ,,We konden het huisvuil kwijt in containers op de verdieping. Die werden keurig elke ochtend neergezet en weer opgehaald. Maar ineens is het over en moeten we ineens naar de begane grond met ons huisvuil. Voor sommige bewoners is dat niet te doen. Mijn buurvrouw bij voorbeeld is slechtziend.”

Volledig scherm Kees van Gulik © Facebook Uitleg waarom de containers ineens waren verdwenen kregen ze niet zegt Van Gulik. Het zat de bewoners hoog en daarom kwam er een handtekeningenactie om de containers terug te plaatsen.

Te onveilig vindt de brandweer

Naar aanleiding van vragen van het Brabants Dagblad blijkt de ware reden waarom de containers niet terugkomen. ,,Het mag niet van de brandweer, het is te onveilig", zegt een woordvoerster van Van Neynsel. En dat advies nam de gemeente als eindverantwoordelijke over. Kees van Gulik blijft het raar vinden. ,,Op de gangen staan hier al jaren scootmobielen. Dat vind ik brandgevaarlijker dan een bak waar je je vuil in doet.”

Brief met uitleg

De zorgorganisatie realiseert zich wel dat ze in de communicatie naar de bewoners onduidelijk is geweest. Die kregen gisteren alsnog een brief met uitleg. ,,Toen de coronacrisis uitbrak en we onze locatie moesten sluiten, hebben wij het vuilnis voor u opgehaald. Die service boden we omdat u in ons gebouw woont en gedwongen werd om mee te gaan in onze sluiting. Dit betekent dat we zorguren hebben ingezet voor u als zelfstandig huurder. Dat deden we overigens ook voor de coronacrisis uitbrak al. Die zorguren zijn uiteraard bedoeld voor mensen die zorg van ons ontvangen, en daar willen we ze dus ook weer voor gaan inzetten.”

Kleinere zakjes