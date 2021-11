Ophef over 650 staande en dansende bezoekers van carnavalsfeestje in Brabanthallen Den Bosch

Stichting IJzeren Vrouw gooit onderzoek in de strijd tegen woontorens: ‘Breuk met de omgeving’

DEN BOSCH - Wat is de invloed van de woontorens die zijn gepland in het Bossche Prins Hendrikpark aan de rand van de IJzeren Vrouw? Daar hebben studenten van de Breda University of Applied Sciences (BUas) onderzoek naar verricht. ,,Als u daar meer over hoort, dan denkt u: daar moeten we niet bouwen.’’

16 november