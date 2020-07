Opknapbeurt Bossche volksbuurt is méér dan alleen kierende kozijnen vervangen

Rosmalense brandstich­ter mag drugs gebruiken: samenwer­king met tbs’er ‘verloopt heel goed’

15:16 ,,Meneer gaf aan dat hij cannabis wenste te gebruiken. Daar zijn hele goede afspraken over gemaakt. En sindsdien gaat het beter met hem. Hij is actiever, zelfstandiger en werkt met succes in een kringloopwinkel. De samenwerking verloopt heel goed.’’ Dat zei een deskundige van het in Zuidlaren gevestigde Witte Huis waar tbs‘ers terecht kunnen in een nieuwe vorm van beschermd wonen. Het Witte Huis bereidt voor op een gewoon type beschermd wonen.