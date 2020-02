Opknapbeurt tientallen huizen in De Haren: en waarom Zayaz 400 nestkastjes in de omgeving hangt

DEN BOSCH - Tocht, vocht en schimmel te lijf en tegelijkertijd de woningen verduurzamen. Woningcorporatie Zayaz heeft in De Haren dertien huizen geselecteerd voor een proef. Huurders mogen vertellen wat zij graag laten opknappen en wat juist niet. Uiteindelijk gaat het om tientallen woningen in deze Bossche wijk.

Zayaz verhuurt in De Haren zo’n vierhonderd huizen. ,,De dertien geselecteerde huizen zijn hetzelfde als andere huurhuizen in de wijk’’, aldus een woordvoerder van Zayaz, die aankondigt dat de werkzaamheden in oktober of november starten. ,,We gaan de wijk opknappen en verduurzamen. Een fors project, dat we stap voor stap doorlopen’’, zegt de woordvoerder.

Kou en tocht

Twee jaar geleden kondigde Zayaz aan dat er groot onderhoud komt aan de woningen die in de jaren 70 zijn gebouwd. Uit onderzoek door het Centrum voor Woononderzoek was de gemiddelde waardering voor de woning een 6,2. Het minst tevreden waren huurders over ramen en kozijnen, kou en tocht. Bijna de helft was ook ontevreden door vocht en schimmel. Zayaz-bestuurder Mohamed Acharki zei dat gerenoveerde woningen zo duurzaam mogelijk weer 25 jaar mee zou moeten kunnen.

Mening gepeild van bewoners

Volgens de woordvoerder deed Zayaz ‘de afgelopen periode veel onderzoek in de wijk’. ,,We peilden de mening van bewoners en onderzochten het vocht in en onder de huizen. Ook werd de grond onderzocht en brachten we flora en fauna in kaart. Inmiddels komen we in een volgende fase: we gaan langzaamaan over van onderzoek naar uitvoer.’’ Voor de bouwvak wordt een modelwoning ingericht. In de geselecteerde woningen wordt dat uitgebreider aangepakt.

Gierzwaluwen

Bij het uitvoeren van de maatregelen is Zayaz wettelijk verplicht om rekening te houden met beschermde huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen die daar leven. Voordat de bouwwerkzaamheden beginnen moeten de dieren uit de Haren zijn betrokken. Daarom moet Zayaz voor 1 maart bijna vierhonderd nestkasten ophangen in De Riet, De Slagen en De Donken. Volgens Zayaz gaat dat lukken.

