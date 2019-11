Oplossing tegen energieverspilling: gebouw Cello ingepakt met dikke isolatielaag

ROSMALEN - Een kantoorpand met energielabel F is zeer energieverspillend. Cello liet daarom het Binckhorst-gebouw in Rosmalen onder meer in een 15 cm dikke isolatielaag inpakken.

Werken in een gebouw uit de jaren 60, oorspronkelijk bedoeld als zusterflat met lange gangen en aan weerszijden kleine kamers. En met op veel plaatsen nog stalen kozijnen. Het hoofdgebouw van Cello aan de Waterleidingstraat in Rosmalen was behoorlijk op leeftijd. Niet voor niets dat de zorginstelling het een stuk duurzamer wilde maken. ,,Er waren drie opties: slopen en elders kantoorruimte huren; slopen en op dezelfde plek nieuwbouw; en drastisch renoveren", zegt Maarten Simonis, projectmanager huisvesting bij Cello. Cello koos voor de laatste optie, onder meer met het oog op de kosten en omdat slopen niet echt duurzaam is. Extra moeilijkheid: tijdens de renovatie bleef steeds de helft van het personeel in het gebouw werken.

Gebouw met verrassingen

,,We waren bezorgd of dat allemaal wel ging, er was natuurlijk overlast. Ook toen we binnen klaar waren en de mensen al terug waren, moest er buiten nog van alles worden gedaan. Maar we zijn netjes binnen de planning gebleven. Dat is knap in een gebouw waar je voor verrassingen kunt komen staan. We hadden maar één tegenvaller toen ergens nog asbest werd aangetroffen dat we niet hadden voorzien.”

Volledig scherm Voor de renovatie. © KOW architecten

In het gebouw zit het opleidingscentrum van Cello, kantoorwerkplekken, behandelfunctie’s als logopedie, servicepunt met inkoop, modekamer, magazijn en een clëntengroep die ondersteunende functies vervullen. De verbouwing is gebruikt voor een slimmere indeling: de hoofdingang en receptie liggen nu centraler en staan in logische verbinding met het achterliggende ontmoetingsruimte met het nieuwe werkcafé. Het aantal werkplekken bleef met rond 65 gelijk, het aantal flexplekken groeide fors van 8 naar 50.

Paar honderd zonnepanelen

De grootste operatie was het energiezuinig maken van het pand. Energielabel F is ingeruild voor AA, bijna het hoogste. ,,Daarvoor zijn we onder meer gasloos geworden, en zijn kunststof kozijn geplaatst. Op de daken liggen een paar honderd zonnepanelen, goed voor de helft van de benodigde elektriciteit. Daarnaast is het gebouw ingepakt een schil van 14 centimeter isolatie en 1 cm stucwerk.”

Cello neemt het vernieuwde pand op 11 november feestelijk in gebruik.