Oplossing voor ruimtegebrek Cromvoirtse basisschool; er komt een extra lokaal bovenop de school

Zayaz pakt lekkages en overlast in flats Hoge Slagen nu serieus aan

17 juli DEN BOSCH - Vocht in de meterkast. Schimmel. Stank. Overlast. Zes lekkages per jaar op 206 huizen. Woningcorporatie Zayaz gaat nu toch in een van de flats aan de Hoge Slagen in Den Bosch de standleiding vervangen om het probleem op te lossen. Daarna wordt bekeken of vervanging ook in de andere flats nodig is.