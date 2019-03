Opmerkelijke eis van advocaat: 'Op zoek naar partij met zak geld voor exclusief verhaal Gheiybe’

ROSMALEN - De naar Iran gevluchte ‘treitercrimineel’ Shahin Gheiybe (35) is bereid om ‘het volledige verhaal’ op televisie of in een krant te vertellen, maar wel tegen een prijs. Zijn advocaat Sonya Taheri is op zoek naar een ‘omroep die het meeste geld over heeft’ voor een exclusief interview met de voortvluchtige Rosmalenaar. ,,De naam van mijn cliënt is behoorlijk geschaad en dat heeft hem zeker ook financieel getroffen”, zegt Taheri tegen het Brabants Dagblad .

De eis van de kersverse advocaat is zeer ongebruikelijk: Nederlandse media betalen doorgaans niet voor interviews, zelfs niet als daarbij exclusiviteit wordt beloofd. ,,Mijn cliënt heeft zo zijn redenen om met deze eis te komen. Hij maakt ook onkosten”, zegt Taheri.

Opsporingslijst

Gheiybe staat nu een aantal weken op een internationale opsporingslijst, samen met de meest gezochte criminelen van Nederland. Zijn naam en foto is door justitie verspreid en zijn veroordeling van jaren geleden is opnieuw onder de aandacht gekomen.

Taheri vindt de hele gang van zaken ‘lachwekkend’. ,,Ze doen met deze opsporing net alsof hij zo moeilijk te traceren is, maar mijn cliënt heeft gewoon een openbaar Instagram-account. En waarom opeens na al die jaren zoveel aandacht voor deze zaak? Ik vind het allemaal maar vreemd.”

Heropenen

De advocaat is vanuit haar kantoor in Utrecht reeds begonnen om de zaak rondom Gheiybe te laten heropenen. Ze gelooft in de onschuld van haar cliënt, ook al gaf hij destijds in de rechtbank een bekennende verklaring af. Over hoe dit precies zit, geeft de raadsvrouw weinig kwijt. ,,Ik kan alleen zeggen dat de juridische waarheid en de echte waarheid vaak ver van elkaar kunnen liggen.”

Het is nog niet duidelijk of er inmiddels zich een partij heeft gemeld om een interview met Gheiybe af te kopen. De vraag is of dat überhaupt gaat gebeuren.

Wat gebeurde er?

Gheiybe zat vast voor een dubbele poging tot moord en heling in 2009 en was hiervoor veroordeeld tot dertien jaar celstraf. Hij schoot twee mannen neer tijdens een zakendeal en ging er met 175.000 euro vandoor. De twee overleefden wonderwel. Toen hij in 2011 ontsnapte bij een ziekenhuis in Breda had hij pas twee jaar uitgezeten.

De politie ontdekte onlangs bij huiszoekingen van familie in Almere en Eemnes recente foto’s van Gheiybe. Die zijn openbaar gemaakt. Het OM hoopt dat de crimineel wordt herkend en opgepakt als naar Europa reist.