Opnieuw autobrand aan de Derde Rompert in Den Bosch

Het verloeder­de tankstati­on­ne­tje De Fakkel is waarschijn­lijk gebouwd in 1958 en blijft een rijksmonu­ment

9 november Vr 9 nov. Wanneer is tankstation De Fakkel, een rijksmonument, nu gebouwd? Dat was plots de vraag, nadat het CDA twee jaar geleden gevraagd had of het monumentale pandje niet opgeknapt moest worden. Nu denkt de gemeente daar een jaar aan te kunnen hangen: 1958, en dus definitief niet in 1929.