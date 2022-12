Opnieuw explosie in Den Bosch: ‘Het leek wel oorlog, viel van de bank toen de knal kwam’

Glasplaten vallen van aanhanger en breken in duizenden stukken op de weg in Helvoirt

HELVOIRT - De Nieuwkuijkseweg in Helvoirt lag donderdagmiddag bezaaid met duizenden stukken glas. Dat kwam doordat glasplaten van een aanhanger waren gevallen. Medewerkers van het glasbedrijf kwamen snel in actie en veegden de glasscherven de berm in. Maar dat bleek niet de slimste keuze.

