Opnieuw onrust na autobrand op De Bokkelaren: ‘Dit kan geen toeval zijn, ik voel me onveilig’

Enkele harde klappen klonken omstreeks half elf bij de flat. „Ik lag al in bed te soezen. Opeens lawaai. Nadat ik had vernomen dat er iets vervelends aan de hand was, heb ik gelijk mijn ochtendjas aangeschoten”, vertelt Hanna Aoulad Belkacem die op de achtste verdieping woont. Buiten was ze samen met een snelgroeiende groep omstanders getuige van een drievoudige autobrand. Waarschijnlijk is de brand bij een van de geparkeerde auto’s ontstaan, waarna het vuur is overgeslagen naar twee andere voertuigen.