Opnieuw wordt kantoor in Den Bosch omgebouwd: wonen in Orthenpoort

De huurders hebben al te horen gekregen dat de huur met ingang van 1 januari is opgezegd. De eigenaar van kantoorpand Orthenpoort op de hoek Orthensweg en Vogelstraat, Built tot Build, wil de kantoren ombouwen tot woningen.

Het plan hiervoor is deze week voor de eerste keer beoordeeld door de welstandscommissie van de gemeente Den Bosch.

Bart van Hoof van Built to Build zegt dat in Orthenpoort appartementen komen voor één en tweepersoons-huishoudens. ,,Daaraan is nog enorme behoefte in de stad. En deze plek is bij uitstek geschikt. Ligt dichtbij openbaar vervoer, de binnenstad en tegen de Zuid-Willemsvaart. De gemeente wil Orthenpoort bovendien in de toekomst verder opknappen.” De plannen zijn nog niet definitief maar volgens Van Hoof komen er rond 100 huurappartementen. De verbouw moet eind 2020 klaar zijn.

Onder anderen GGD, Juvans, regionale brandweer en GHOR (Gemeenschappelijke Hulpverlenings Organisatie in de Regio) zijn nu huurders. Door de fusie met Welzijn Divers met ingang van 1 januari verhuist Juvans naar het onderkomen van Divers aan de Rogier van der Weydenstraat. Volgens woordvoerster Harriet Pijnappels is daar voldoende plek. De nieuwe fusie-organisatie Farent telt zo'n 270 FTE. ,,Wij hebben hier flexplekken en de meeste mensen werken buiten ons hoofdkantoor in de wijken en in de dorpen.”

Bij de GGD heeft een werkgroep zich al gebogen over wensen voor een nieuw kantoorpand, zegt woordvoerster Annelot Tempelmann. ,, We hebben nog een jaar om op zoek te gaan naar iets anders. We willen zeker in Den Bosch blijven.” Het nieuwe onderkomen van de GGD wordt tevens het nieuwe kantoor van de GHOR. Brandweerdiensten verhuizen richting brandweerkazerne.