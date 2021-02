Oproep en waarschuwing burgemeester Jack Mikkers: ’Er geldt een alcoholverbod’

Pindakaas­wal­hal­la blijft langer in Den Bosch: ‘Het is een match’

10 februari DEN BOSCH - Pindakaasliefhebbers kunnen voor hun potjes pindakaas met chilipeper citroengras, karamel zeezout, dadel kaneel of knoflook gebakken ui de komende tijd nog steeds in Den Bosch terecht. De Pindakaaswinkel, in december begonnen in Den Bosch, heeft het tijdelijke avontuur verlengd voor onbepaalde tijd.