Oproep in Bureau Brabant over verdachten rond rellen in Den Bosch en Eindhoven levert niks op

Els van der Sanden ademt naasten­lief­de: ‘Aanpakken en strijden voor mensen die het iets moeilijker hebben’

29 januari ROSMALEN/VUGHT - Als jong meisje werd weldoenster Els van der Sanden (74) uit Rosmalen getroffen door een heel naar, onbekend virus. Een jaar lang lag ze in het donker in bed maar haar moeder bleef zorgen voor structuur. Ze wilde geen ‘verwende’ dochter. Van der Sanden noemt het nu ‘een gouden greep’: ,,Het heeft me gevormd, gemaakt tot wie ik nu ben.”