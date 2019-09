update Niet aantal bezoekers maar kwaliteit voorop bij nieuw evenement Den Bosch, wegwerpbe­kers verboden in 2022

5 september Do 5 sep. Er komen steeds meer evenementen in Den Bosch, maar het aantal locaties blijft beperkt. Dus wil de gemeente bij nieuwe feesten meer dan voorheen sturen op kwaliteit. Evenementen die zich richten op jongeren, cultuur, datastad en die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, krijgen voortaan voorrang. De plastic wegwerpbeker moet in 2022 verboden worden.