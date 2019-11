Oproep van Noordbrabants Museum leidt tot ‘onvindbaar’ schilderij

,,Met de toevoeging van dit laatste werk geven we een volledig overzicht van een indrukwekkend schildersleven”. aldus November.Het museum beschikte over elf monumentale werken van Van Hoek voor een tenoonstelling en kon het twaalfde werk uit de serie niet traceren. Het werk, genaamd Kimono met Sint-Antonius van Padua, is maandag opgehangen in aanwezigheid van de kunstenaar en de eigenaar.

Kunstacademie

De eigenaren laten weten dat zij tijdens hun verblijf in Lissabon aan vrienden het bewuste schilderij wilden laten zien. Ze zochten op internet naar een afbeelding. ,,Tot onze verbazing verschenen echter alleen maar oproepen waarin gevraagd werd naar de locatie ervan. Heel bijzonder dat wij vanuit Lissabon konden bijdragen aan het vinden van deze vermiste Antonius, die daar nota bene op 15 augustus in 1195 geboren werd.’’

Hans van Hoek is geboren in de Brabantse Peel en opgeleid aan de Kunstacademie van Den Bosch en Ateliers ‘63 in Haarlem. Hij woonde en werkte onder andere in Canada en Zuid-Afrika. Sinds 2008 is Hans van Hoek weer terug in Nederland.