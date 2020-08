Opruimen van groene drab Hofvijver gaat dagen duren: ‘Lijkt wel een voetbalveld!’

Met een bootje en een riek waadt Martijn door een groene Hofvijver in het Paleiskwartier. Het is inmiddels 10.30 uur. Hij begon al om 07.30 uur en hij heeft nog niet eens een kwart van de vijver gehad. ,,Wat ik dacht toen ik hier kwam? Nou, het zag er aardig groen uit. Het lijkt wel een voetbalveld joh!", zegt hij lachend. Als zijn bootje vol met algen ligt, dan gooien hij en zijn collega het vervolgens in een aanhanger om het daarna naar de stort te brengen van de gemeente Den Bosch. ,,Zwaar is het niet", zegt Martijn. Hij is de komende dagen nog wel te vinden in de vijver, want de gemeente verwacht dat het nog dagen gaat duren voor alle algen zijn verwijderd.

‘Lachwekkend’

Voor een buurtbewoonster is het stilletjes aan een bekend gezicht. ,,Het begint lachwekkend te worden. Twee keer per jaar ligt het hier vol met algen en moeten ze het opruimen. En dan hebben ze van die plantenbakken geplaatst om de algengroei tegen te gaan, maar je ziet dus dat het niet werkt.” Volgens de gemeente is het nog wachten op resultaten van de vorig jaar aangebrachte plantenbakken. ,,Maar het zal zeker een positieve uitwerking hebben op de hoeveelheid alg", voorspelt een woordvoerder.

Volledig scherm De Hofvijver een paar weken geleden met de plantenbakken. © copyright Marc Bolsius

‘Overlast zal blijven bestaan’

Warm en droog weer is bevorderlijk voor algengroei in het water. En als dat water dan ook nog eens ondiep is, zoals de Hofvijver, dan komen algen nogal snel aan de oppervlakte. De gemeente moet volgens de woordvoerder twee of drie keer per jaar ingrijpen. En dat zal wel even zo blijven. ,,Doordat het een betonnen bak is, zal er nooit een biologisch evenwicht in komen. Deze overlast zal altijd blijven bestaan", zegt de woordvoerder.

Volledig scherm Nederland, Den Bosch, groene Drab in de hofvijver van het paleiskwartier © copyright Marc Bolsius

Verschillende pompen, sproeiers en spuiters proberen het water in beweging te houden om algengroei zo beperkt mogelijk te houden. Overdag gaat dat wat harder dan 's nachts. ,,Op zich doet het systeem het naar behoren, maar het voorkomt algengroei nooit helemaal. En 's nachts kan de stroming niet al te fiks zijn, want dat geeft geluidsoverlast voor de bewoners in de Jheronimustoren.” De gemeente zegt dat er afgelopen jaar is geprobeerd om het systeem te verbeteren. ,,In combinatie met de beplanting hopen we dat er verbetering optreedt.”