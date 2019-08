Opsporing Verzocht levert 13 tips op over overval op Bosch koeriersbedrijf

INTRO Festival trekt circa vijfdui­zend studenten in Den Bosch

10:15 DEN BOSCH - De twaalfde editie van het INTRO Festival, aan de vooravond van het nieuwe studiejaar, is in volle gang. Op het Residentieplein hebben zich deze donderdagavond naar schatting vijfduizend studenten verzameld. Voor het eerst is het festival ook toegankelijk voor mbo’ers die studeren aan Koning Willem I College en Helicon. ,,We zijn tevreden over de opkomst”, aldus Hester Klein Tijssink namens de organisatie.