Optocht Oeteldonk straks live op bd.nl: met afscheid en een debuut

Ondanks alle moeite: Zoo houwe we Oeteldonk niet zo schôôn

10:15 DEN BOSCH - Het lijkt hopeloos; de strijd van de gemeente tegen afval op straat tijdens carnaval in Oeteldonk. Plebaan Vincent Blom complimenteerde zondagochtend tijdens de carnavalsmis in de Sint-Jan de schoonmakers voor hun werk. Terecht. Want zij spannen zich in alle vroegte in om de binnenstad er netjes uit te laten zien.