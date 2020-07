Optreden van koren langs zangfietspad Rosmalen: ‘Het is echt te lang stil geweest’

Het is geen fietsweer en het waait en miezert. Toch kan het de koorleden van zanggroepen All Women, het Bomanskoor en The Singing Pearls niets schelen. Eindelijk mogen ze weer samen zingen, na maanden van online lessen. De vreugde is ook in de stem van dirigent en zangpedagoog Ien Bouwmans te horen. "Als er noten wegwaaien, is dat maar zo. Laten we vooral samen zingen.”

Zingen aan het Zangfietspad heeft vooral een informeel karakter. "Toen er een Zangfietspad geopend werd in Rosmalen - oftewel een fietspad waar mensen uitgenodigd worden om te zingen - wilde ik daar meteen iets mee doen. Dat werd dit evenement. Mensen die langs fietsen of wandelen kunnen gewoon kijken of meezingen met de canons. Die zijn altijd een succes."

Regenjassen en paraplu's

Ondanks het weer, komen er toch mensen luisteren. Eigen stoeltjes, paraplu's en regenjassen zijn meegenomen om naar de optredens te komen kijken. De koorleden staan verdeeld onder drie partytenten, in zigzagformatie op anderhalve meter van elkaar. "Het mág weer," verzucht Bouwmans. Ja, er is wat frustratie. "Er zingen in Nederland meer mensen dan er voetballen. Samen zingen heeft gewoon een grote sociale functie. Juist in deze tijd is het belangrijk dat de repetities en de optredens door kunnen gaan. Het is echt te lang stil geweest."

Het klinkt een beetje onwennig als het Bomanskoor van start gaat. De wind gaat inderdaad aan de haal met de noten. Flarden blijven hangen. Eva van der Steen zingt zelf bij The Singing Pearls. "Ik heb het echt gemist om niet samen te mogen zingen. Ik krijg er altijd heel veel energie van." Zes jaar geleden kwam ze bij het koor uit Oisterwijk, waar Bouwmans de dirigent van is. "Ik wilde iets voor mezelf. We repeteren twee uur en als je dan de zang samen hoort komen, is dat heel mooi. We zingen voornamelijk driestemmig namelijk."

‘Zingen is een cadeautje’

Bang dat het wisselvallige weer op de stem slaat, is Van der Steen niet. "Een beetje wind is niet erg. Het enige wat echt lastig is, zijn vuurkorven. Dan slaat de rook op je stem. Dit weer is prima hoor."

Bouwmans staat intussen te stralen tussen de drie tenten. "Zingen is echt een cadeautje voor de mensen."