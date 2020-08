Optredens Chef'Special en André Hazes in Den Bosch; en Danny Vera nogmaals in Het Zomertheater

Floorball Den Bosch start met open training op 28 augustus

11:05 Dat Den Bosch met floorball een nieuwe sport rijker zou worden, was al bekend. Maar initiatiefneemster Marlous Vaarwerk moest nog van de gemeente te horen krijgen wanneer en waar er zaalruimte vrij was. Dat is nu bekend: de vaste trainingstijd wordt vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in sporthal Engelerhout in Engelen.