Optredens Jazz in Duketown afgelast, zwembad Kwekkelstijn gesloten door wateroverlast

UPDATEDEN BOSCH - De regen van zondag heeft zijn sporen achtergelaten in Den Bosch. Zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen is voorlopig gesloten, de buiten optredens op Jazz in Duketown in de binnenstad van Den Bosch werden zondagavond gecanceld en het Zuiderpark stond deels onder water, net als veel straten in de gemeente.