Opvallend woonproject jongeren aan Bossche Mozartsingel: ‘Wat we hier neerzetten is echt bijzonder’

DEN BOSCH - Achttien appartementen voor jongeren met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking en twee gemeenschappelijke ruimtes. Die laat woningcorporatie BrabantWonen bouwen op de plek van de voormalige basisschool aan de Mozartsingel in Den Bosch.

Houten draagconstructie

Dergelijke woonzorgprojecten op initiatief van ouders zijn al bijzonder genoeg. Maar de wijze waarop het gebouw is ontworpen en wordt uitgevoerd is zeker opvallend: WY. architecten in Eindhoven ontwierp het voor een belangrijk deel in hout en het krijgt een opvallende houten dragende constructie van Cross Laminated Timber (CLT). Dat zijn kruislings verlijmde lamellen van drie of meer lagen hout die zwaar kunnen worden belast. Deze massieve bouwelementen kunnen van tevoren worden gemaakt en snel gemonteerd. Het heeft bovendien een hoge isolatiewaarde. In Nederland wordt CLT nog niet veel gebruikt. Aan de Mozartsingel wordt verder houtvezelisolatie gebruikt. Tegen de buitenkant komt hergebruikt plaatmateriaal.