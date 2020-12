Opvolger VVV laat nog maanden op zich wachten, ambities té ambitieus

VIDEO Marc-Anthony filmde bij JBZ-ziekenhuis de strijd tussen leven en dood in coronatijd

21 december De corona-uitbraak in maart was voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis reden om de eerste dagen ervan op film vast te leggen. Allen voelden daar dat het een bijzondere tijd zou worden, en bijzonder werd het. Marc-Antony Taminiau filmde maar liefst acht maanden lang het wel een wee van het ziekenhuis in coronatijd. Met als resultaat de documentaire ‘Lucht’. ‘Het gaat je niet in de koude kleren zitten’.